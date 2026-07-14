Четыре человека задержаны по делу об организации незаконного получения убежища в США

14.07.2026 20:26





Прокуратура Грузии предъявила обвинения четырём людям по делу об организации незаконного получения убежища в США для граждан Грузии.



Им вменяют содействие незаконному пребыванию за границей, помощь в предоставлении ложных сведений для получения убежища, организацию схемы, а также изготовление и сбыт поддельных официальных документов.



Операция была проведена совместно с региональной службой Посольства США.



По версии следствия, трое граждан Грузии создали преступную группу, которая за деньги изготавливала для желающих получить убежище в США фиктивные «кейсы» и поддельные документы.



По данным прокуратуры, участники группы убеждали клиентов, что с помощью подготовленных ими документов смогут без проблем получить убежище в США.



Они придумывали несуществующие истории о якобы преследовании в Грузии по политическим взглядам, сексуальной ориентации, со стороны правоохранительных органов и другим причинам. Для подтверждения этих легенд изготавливались поддельные документы.



Во время обыска в доме и офисе одного из фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютеры, где обнаружили документы почти на 500 граждан, включая фальшивые «кейсы» для получения убежища, поддельные официальные документы и электронные печати различных организаций.





Следствие также установило, что с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники схемы получили незаконный доход в размере 675 794 ₾, 388 526 $ и 4 964 €.





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