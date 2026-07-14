Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четыре человека задержаны по делу об организации незаконного получения убежища в США


14.07.2026   20:26


Прокуратура Грузии предъявила обвинения четырём людям по делу об организации незаконного получения убежища в США для граждан Грузии.

Им вменяют содействие незаконному пребыванию за границей, помощь в предоставлении ложных сведений для получения убежища, организацию схемы, а также изготовление и сбыт поддельных официальных документов.

Операция была проведена совместно с региональной службой Посольства США.

По версии следствия, трое граждан Грузии создали преступную группу, которая за деньги изготавливала для желающих получить убежище в США фиктивные «кейсы» и поддельные документы.

По данным прокуратуры, участники группы убеждали клиентов, что с помощью подготовленных ими документов смогут без проблем получить убежище в США.

Они придумывали несуществующие истории о якобы преследовании в Грузии по политическим взглядам, сексуальной ориентации, со стороны правоохранительных органов и другим причинам. Для подтверждения этих легенд изготавливались поддельные документы.

Во время обыска в доме и офисе одного из фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютеры, где обнаружили документы почти на 500 граждан, включая фальшивые «кейсы» для получения убежища, поддельные официальные документы и электронные печати различных организаций.


Следствие также установило, что с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники схемы получили незаконный доход в размере 675 794 ₾, 388 526 $ и 4 964 €.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна