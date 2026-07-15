Генпрокуратура сделала заявление в связи с задержание гражданина Британии

15.07.2026 11:50





В Генеральной прокуратуре Грузии заявляют, что гражданин Великобритании Мэттью Рой Десмонд, который ввозил в Грузию наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере, при задержании не предоставил никаких медицинских справок о том, что наркотические и психотропные вещества трех различных наименований в таком количестве были назначены ему врачом.



Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в ведомстве.



Что касается медицинской справки, выданной в Великобритании и представленной стороной защиты на этапе рассмотрения по существу в Тбилисском городском суде, то, по разъяснению прокуратуры, её подлинность на данном этапе следствием не установлена.



В прокуратуре также заявляют, что переговоры о процессуальном соглашении были начаты на основании требования Мэттью Роя Десмонда и его адвоката, а размер суммы штрафа также был предложен ими самим на этапе переговоров.



По официальной информации, сотрудники таможенной службы обнаружили в ручном багаже Мэттью Роя Десмонда 112 таблеток, содержащих 0,0224 грамма бупренорфина (суботекса), и 50 таблеток наркотического средства, содержащих 0,75 грамма кодеина, а также психотропное вещество - 39 капсул, содержащих 5,8484 грамма прегабалина.





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