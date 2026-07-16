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Задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемый по линии Интерпола


16.07.2026   11:52


Сотрудники департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Республики Таджикистан, находившегося в розыске по красному циркуляру Интерпола.

Задержанный мужчина, по запросу правоохранительных органов Республики Таджикистан, был объявлен в международный розыск по красному циркуляру Интерпола по обвинению в мошенничестве.

В результате следственных действий правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.

В отношении задержанного в настоящее время проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.


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