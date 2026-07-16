Задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемый по линии Интерпола

16.07.2026 11:52





Сотрудники департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Республики Таджикистан, находившегося в розыске по красному циркуляру Интерпола.



Задержанный мужчина, по запросу правоохранительных органов Республики Таджикистан, был объявлен в международный розыск по красному циркуляру Интерпола по обвинению в мошенничестве.



В результате следственных действий правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.



В отношении задержанного в настоящее время проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.





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