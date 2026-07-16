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Задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемый по линии Интерпола
16.07.2026 11:52
Сотрудники департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Республики Таджикистан, находившегося в розыске по красному циркуляру Интерпола.
Задержанный мужчина, по запросу правоохранительных органов Республики Таджикистан, был объявлен в международный розыск по красному циркуляру Интерпола по обвинению в мошенничестве.
В результате следственных действий правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.
В отношении задержанного в настоящее время проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
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