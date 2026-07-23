По делу о нападении на юмориста Онисе Окриашвили задержан подозреваемый

23.07.2026 12:46





Правоохранительные органы задержали одного человека по делу о нападении на юмориста Онисе Окриашвили, сообщает Министерство внутренних дел Грузии. По информации ведомства, подозреваемый был задержан после того, как сам явился в отделение полиции.



«Следствием установлено, что 22 июля текущего года в Тбилиси обвиняемый применил физическое насилие в отношении Онисе Окриашвили, после чего скрылся с места происшествия.



Вскоре после совершения преступления человек самостоятельно явился в управление полиции Ваке–Сабуртало, где был задержан правоохранителями в качестве обвиняемого.



Расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие). Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении МВД.



В соцсетях распространяется версия о том, что поводом для нападения могла стать шутка Онисе Окриашвили, прозвучавшая на одном из шоу. Комик, рассуждая о том, кого гипотетически мог бы «ненавидеть» вымышленный персонаж, в качестве намеренно абсурдного примера упомянул Нодара Думбадзе. Короткий фрагмент выступления без контекста быстро распространили проправительственные телеканалы и аффилированные TikTok- и Facebook-страницы, представив его как оскорбление писателя.





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