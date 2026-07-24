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Задержанный по делу об убийстве и нанесении ранений в Верийском районе Тбилиси остается в клинике
24.07.2026 12:21
Задержанный по обвинению в убийстве 17-летнего Николоза Гунашвили в Верийском районе Тбилиси и покушении на убийство трех человек 42-летний Ника Капанадзе по-прежнему остается в клинике имени Александра Аладашвили.
Как сообщил «Интерпрессньюс» руководитель реанимационного отделения клиники Леван Беселия, вопрос о выписке Капанадзе будет решен сегодня.
«Состояние стабильное. Вопрос о выписке пока не решен, мы еще раз его обсудим и примем решение. Вчера ему было проведено хирургическое вмешательство — палец был ампутирован, соответственно, ему оказали хирургическую помощь», — заявил Беселия.
По всей вероятности, обвинение Нике Капанадзе будет предъявлено сегодня в медицинском учреждении.
Ника Капанадзе был задержан в результате спецоперации в принадлежащей ему гостинице на улице Шанидзе, 31. Как сообщается, он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения, в ходе чего ему ампутировали палец. Он также получил повреждения второй кисти руки. Именно в связи с этими травмами ему была оказана хирургическая помощь в клинике.
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