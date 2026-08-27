В Тбилиси задержан мужчина: изъяты тротил, граната и арсенал оружия

27.08.2026 13:49





По данным МВД Грузии, сотрудники главного управления Исани-Самгорского района Тбилиси задержали мужчину по обвинению в противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ.



«В результате обыска в жилом доме обвиняемого в Тбилиси правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств незаконное огнестрельное оружие различных моделей и боеприпасы, в том числе: автоматическое огнестрельное оружие, четыре пистолета различных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, взрывчатое вещество тротил, ручную гранату, три так называемых глушителя для огнестрельного оружия, а также боевые патроны и магазины разного калибра», — сообщает МВД.



Следствие ведется по первой и третьей частям статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.





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