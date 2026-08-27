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В Тбилиси задержан мужчина: изъяты тротил, граната и арсенал оружия


27.08.2026   13:49


По данным МВД Грузии, сотрудники главного управления Исани-Самгорского района Тбилиси задержали мужчину по обвинению в противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

«В результате обыска в жилом доме обвиняемого в Тбилиси правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств незаконное огнестрельное оружие различных моделей и боеприпасы, в том числе: автоматическое огнестрельное оружие, четыре пистолета различных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, взрывчатое вещество тротил, ручную гранату, три так называемых глушителя для огнестрельного оружия, а также боевые патроны и магазины разного калибра», — сообщает МВД.

Следствие ведется по первой и третьей частям статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.


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