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Украсть кассовый аппарат попытались четыре человека в Тбилиси
27.08.2026 14:02
В Тбилиси полиция задержала четырех человек, пытавшихся украсть кассовый аппарат с крупной суммой денег.
Детали. По данным МВД, неизвестные пытались похитить кассовый аппарат и скрыться на автомобиле, но преступный план не удался. Сотрудники Главного отдела полиции Глдани-Надзаладеви задержали всех четверых подозреваемых недалеко от места происшествия.
Полиция изъяла украденный аппарат, около 4000 лари внутри него и орудия, которые использовались при попытке ограбления.
Расследование идет по статье об ограблении группой лиц (ст. 19–177 УК Грузии). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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