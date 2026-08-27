Украсть кассовый аппарат попытались четыре человека в Тбилиси

27.08.2026 14:02





В Тбилиси полиция задержала четырех человек, пытавшихся украсть кассовый аппарат с крупной суммой денег.



Детали. По данным МВД, неизвестные пытались похитить кассовый аппарат и скрыться на автомобиле, но преступный план не удался. Сотрудники Главного отдела полиции Глдани-Надзаладеви задержали всех четверых подозреваемых недалеко от места происшествия.



Полиция изъяла украденный аппарат, около 4000 лари внутри него и орудия, которые использовались при попытке ограбления.



Расследование идет по статье об ограблении группой лиц (ст. 19–177 УК Грузии). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.





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