|
|
|
С 1 сентября 2026 года меняются правила оформления ВНЖ по браку
27.08.2026 14:10
С 1 сентября 2026 года меняются правила оформления ВНЖ по браку и в связи с обучением в школах Грузии.
Напомним самые важные положения, а также изменения.
▪️ Для несовершеннолетних иностранцев, обучающихся в Грузии, учебный ВНЖ заменяется визой D6: это новая категория для несовершеннолетних учащихся и студентов. Она может выдаваться также родителям/законным представителям и несовершеннолетним братьям/сестрам такого иностранца.
▪️ D3-виза и учебный ВНЖ теперь привязаны в основном к совершеннолетним лицам, которые учатся или проводят исследования в авторизованных образовательных учреждениях Грузии.
▪️ ВНЖ супруга гражданина Грузии будет выдаваться на 1 год, но продлеваться сможет каждый раз на 2 года, а не по 1 году, как было в проекте. Общая логика остается прежней: путь к постоянному ВНЖ через брак теперь проходит через специальный временный ВНЖ супруга и 5 лет проживания.
▪️ В опубликованном законе уже нет прямого срока 90 дней для рассмотрения заявления на ВНЖ супруга. Срок рассмотрения должен определяться постановлением правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна