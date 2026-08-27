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С 1 сентября 2026 года меняются правила оформления ВНЖ по браку


27.08.2026   14:10


С 1 сентября 2026 года меняются правила оформления ВНЖ по браку и в связи с обучением в школах Грузии.
Напомним самые важные положения, а также изменения.

▪️ Для несовершеннолетних иностранцев, обучающихся в Грузии, учебный ВНЖ заменяется визой D6: это новая категория для несовершеннолетних учащихся и студентов. Она может выдаваться также родителям/законным представителям и несовершеннолетним братьям/сестрам такого иностранца.

▪️ D3-виза и учебный ВНЖ теперь привязаны в основном к совершеннолетним лицам, которые учатся или проводят исследования в авторизованных образовательных учреждениях Грузии.

▪️ ВНЖ супруга гражданина Грузии будет выдаваться на 1 год, но продлеваться сможет каждый раз на 2 года, а не по 1 году, как было в проекте. Общая логика остается прежней: путь к постоянному ВНЖ через брак теперь проходит через специальный временный ВНЖ супруга и 5 лет проживания.

▪️ В опубликованном законе уже нет прямого срока 90 дней для рассмотрения заявления на ВНЖ супруга. Срок рассмотрения должен определяться постановлением правительства.


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