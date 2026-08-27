В Грузии планируется установка модульной временной школьной инфраструктуры

27.08.2026 14:53





Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры планирует обустроить по всей Грузии модульную временную школьную инфраструктуру. Для закупки модулей фонд уже объявил тендер.



Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, решение о приобретении модульной временной школьной инфраструктуры было принято совместно Министерством инфраструктуры и Министерством образования.



Цель инициативы — своевременно создавать для учащихся безопасные, полностью оборудованные и соответствующие учебному процессу временные пространства на период строительства новых школ и реконструкции существующих. Это позволит не допускать перебоев в учебном процессе из-за строительных работ и максимально сократить необходимость перевода учащихся в другие школы.



Модульные школы представляют собой школьные комплексы, состоящие из изготовленных на заводе, полностью оборудованных и транспортабельных учебных помещений, которые можно быстро смонтировать непосредственно на месте. Их планируется использовать в школах, где на период строительства нового здания или реконструкции существующего потребуется создать временные учебные помещения.



Благодаря модульным школам учащиеся смогут временно продолжать обучение непосредственно на территории школы или в непосредственной близости от нее, в безопасной и полностью оборудованной среде. Это сократит необходимость перевода учащихся в другие школы и их ежедневной перевозки, а также будет способствовать непрерывности учебного процесса.



Проект предусматривает приобретение готовых к эксплуатации школьных модулей и их монтаж на месте в зависимости от потребностей. При необходимости на соответствующих территориях также будет обустроена внешняя инженерная инфраструктура.



В рамках проекта планируется приобрести до 750 модулей нескольких типов: 600 модулей классных комнат, 100 административных и 50 санитарных модулей.



Каждый модуль классной комнаты будет рассчитан на 10–12 учащихся и одного учителя. В административных модулях разместятся рабочие пространства для администрации школы, сотрудников службы мандатури и врача, а также хозяйственные помещения и соответствующие санитарные узлы.



Модули можно будет соединять между собой для создания единого школьного пространства необходимого размера и планировки. При необходимости их можно будет размещать в различных конфигурациях, в том числе в два этажа.



Все модули будут оснащены системами электроснабжения, освещения, отопления и охлаждения, пожарной безопасности, видеонаблюдения и информационно-коммуникационными системами, а также полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.



Модульная временная инфраструктура рассчитана на многократное использование: после завершения необходимости в ее использовании в конкретной школе модули можно будет демонтировать, перевезти на другую территорию и установить заново.



Использование подобных модульных временных учебных пространств является апробированной практикой в европейских странах, особенно в период строительства и реконструкции школ, когда возникает необходимость в быстром создании временных учебных помещений.







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