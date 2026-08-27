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Предполагаемое обнаружение асбеста на проспекте Руставели — омбудсмен распространяет заявление


27.08.2026   14:58


Согласно распространившейся в социальной сети информации, в Тбилиси в рамках реабилитации проспекта Руставели, где идет полное обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, в нижних слоях грунта могут быть обнаружены старые асбестосодержащие материалы. На данную информацию откликается Народный защитник.

«Поскольку исторически в сети водоотведения Тбилиси использовались асбестоцементные трубы, Народный защитник отмечает, что при проведении реабилитационных работ вероятность выявления таких материалов высока.

Народный защитник напоминает общественности, что асбест является веществом с высоким риском для здоровья, воздействие которого вызывает тяжелые заболевания, в том числе мезотелиому и рак легких. Риск особенно возрастает при механической обработке — резке, дроблении, бурении и извлечении из грунта.

По заявлению омбудсмена, проспект Руставели — это центральная часть города, где с 15 сентября начинается учебный процесс. В непосредственной близости от работ расположены Первая классическая гимназия и публичная школа №47, что в случае распространения асбестовой пыли создает особую опасность для детей.

Исходя из указанного, Народный защитник Грузии призывает мэрию Тбилиси:

В первую очередь установить, содержит ли асбест материал, обнаруженный в зоне реабилитации.

В случае подтверждения наличия асбеста должна быть полностью исключена его сухая резка и дробление, работники должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты, а отходы собраны отдельно, в маркированную упаковку.

Общественность должна быть проактивно проинформирована о принятых мерах и плане управления», — заявляет Народный защитник.


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