Предполагаемое обнаружение асбеста на проспекте Руставели — омбудсмен распространяет заявление

27.08.2026 14:58





Согласно распространившейся в социальной сети информации, в Тбилиси в рамках реабилитации проспекта Руставели, где идет полное обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, в нижних слоях грунта могут быть обнаружены старые асбестосодержащие материалы. На данную информацию откликается Народный защитник.



«Поскольку исторически в сети водоотведения Тбилиси использовались асбестоцементные трубы, Народный защитник отмечает, что при проведении реабилитационных работ вероятность выявления таких материалов высока.



Народный защитник напоминает общественности, что асбест является веществом с высоким риском для здоровья, воздействие которого вызывает тяжелые заболевания, в том числе мезотелиому и рак легких. Риск особенно возрастает при механической обработке — резке, дроблении, бурении и извлечении из грунта.



По заявлению омбудсмена, проспект Руставели — это центральная часть города, где с 15 сентября начинается учебный процесс. В непосредственной близости от работ расположены Первая классическая гимназия и публичная школа №47, что в случае распространения асбестовой пыли создает особую опасность для детей.



Исходя из указанного, Народный защитник Грузии призывает мэрию Тбилиси:



В первую очередь установить, содержит ли асбест материал, обнаруженный в зоне реабилитации.



В случае подтверждения наличия асбеста должна быть полностью исключена его сухая резка и дробление, работники должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты, а отходы собраны отдельно, в маркированную упаковку.



Общественность должна быть проактивно проинформирована о принятых мерах и плане управления», — заявляет Народный защитник.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





