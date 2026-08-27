Альянс по контролю над табаком требует новых запретов и штрафов

27.08.2026 14:46





Альянс по контролю над табаком выступает с инициативой о внесении фундаментальных законодательных изменений и требует значительно ужесточить штрафные санкции в закон Грузии «О контроле над табаком». Об этом сообщает Альянс по контролю над табаком.



По заявлению альянса, в последнее время в социальных и цифровых медиа участились случаи незаконной и неэтичной рекламы и популяризации со стороны инфлюенсеров и представителей медицинской сферы альтернативных табачных изделий — электронных сигарет, нагревательных табачных изделий и никотиновых пакетиков. Основной целевой аудиторией такой рекламы являются подростки и молодежь.



Как заявляют в альянсе, согласно действующему законодательству, с 2018 года альтернативные табачные изделия включены в перечень табачной продукции. Соответственно, запрещена розничная реализация через интернет или по почте электронных сигарет, нагревательных табачных изделий, никотиновых пакетиков и другой подобной продукции, аксессуаров и/или устройств, предназначенных для их употребления. За нарушение этого требования штраф при первом случае составляет 2 000 лари, при повторном — 4 000 лари. С того же периода запрещена реклама альтернативных табачных изделий, аксессуаров и/или устройств, предназначенных для их употребления, посредством печатных или электронных средств массовой коммуникации, в том числе через интернет. За нарушение норм, установленных законом Грузии «О рекламе», предусмотрен штраф в размере 5 000 лари.



«Несмотря на указанные штрафные санкции, табачная и никотиновая индустрия продолжает незаконный маркетинг электронных сигарет, нагревательных табачных изделий и никотиновых пакетиков. Под видом неправильной интерпретации так называемого »снижения вреда от табака» осуществляется популяризация этой продукции. Поэтому, согласно нашему предложению, штраф при первом нарушении должен быть увеличен до 20 000 лари, а за каждый последующий случай — до 50 000 лари», — заявляют в альянсе.



В альянсе также считают, что относительно эффективная работа механизма обеспечения соблюдения законодательства в закрытых помещениях посредством программы гражданского мониторинга недостаточна, поскольку цифровые и социальные медиа — подкасты, короткие видеоформаты «рилс», видеоблоги — по-прежнему остаются проблемой и вовлекают тысячи детей и подростков в эту тяжелейшую форму зависимости.



По наблюдениям альянса, табачная индустрия легко компенсирует действующий небольшой штраф в размере 5 000 лари для лиц, рекламирующих ее продукцию. В результате в медиапространстве нарушается медицинская этика. Врачи, продвигающие интересы индустрии, призывают общество не отказываться от курения, а переходить от традиционных табачных изделий к новым технологическим продуктам — электронным сигаретам, «вейпам» и нагревательным табачным изделиям. Известные инфлюенсеры активно популяризируют в социальных сетях токсичные табачные изделия. Вместо здорового образа жизни они формируют у подростков нездоровые модели поведения, тогда как в условиях неконтролируемого и нефильтрованного цифрового контента молодые люди особенно уязвимы.



«Существующий штраф в размере 5 000 лари для табачной индустрии является незначительным расходом. Поэтому эту сумму легко компенсируют тем врачам или инфлюенсерам, которые пытаются манипулировать общественным мнением. Увеличение штрафов до 20 000 и 50 000 лари станет единственным эффективным барьером, который лишит индустрию заинтересованности финансировать нарушения закона за счет собственной прибыли и вовлекать как можно больше подростков в эту форму зависимости», — заявляют в Альянсе за прекращение употребления табака и укрепление здоровья.



Одновременно альянс обращается к правительству и законодательному органу Грузии с призывом:



1. Незамедлительно подготовить законопроект, предусматривающий увеличение штрафных санкций за случаи скрытой или прямой рекламы в интернет- и цифровом медиапространстве.

2. Установить строгий мониторинг социальных сетей и цифровых платформ, где осуществляется популяризация новых продуктов, содержащих табак и никотин, и ужесточить исполнение законодательства.



«Альянс также напоминает правительству и парламенту, что защита общественного здоровья и предотвращение вредного воздействия на подрастающее поколение должны быть одним из главных приоритетов государства», — говорится в распространенном заявлении.







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