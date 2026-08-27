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Парковочные места в центре освобождают от заброшенных машин


27.08.2026   14:05


В центральных районах Батуми продолжается активная работа по освобождению парковочного пространства. Муниципальные службы вывозят технически неисправные и длительное время стоящие автомобили, в том числе машины, используемые в коммерческих целях.

Параллельно сотрудники службы парковочного контроля усилили мониторинг нарушений правил стоянки. Задача не только в наведении порядка на улицах — речь идет о возвращении городу пространства, которое сегодня зачастую занято хаотично или фактически не используется по назначению.

Особенно заметно это в центральных кварталах, где каждое свободное парковочное место имеет значение. Уборка заброшенного транспорта и борьба с неправильной парковкой должны постепенно снизить нагрузку на уличную сеть и сделать передвижение пешеходов и автомобилистов безопаснее.


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