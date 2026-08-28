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Гражданин Армении подозревается в убийстве гражданина России в Тбилиси


28.08.2026   21:27


По имеющейся информации, правоохранители идентифицировали мужчину, которого обвиняют в убийстве гражданина России в центре Тбилиси.

Подозреваемый — гражданин Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин России был убит в районе парка Бараташвили. Расследование ведётся по статье об умышленном убийстве.


По имеющейся информации, подозреваемому около 60 лет. Сейчас он находится в следственном ведомстве и отвечает на вопросы полиции. Если его причастность будет подтверждена, мужчину официально задержат.


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