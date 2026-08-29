Полиция задержала разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Азербайджана

29.08.2026 11:55





Правоохранители задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина Азербайджана.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



«Сотрудники Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали гражданина Азербайджана, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.



Задержанный разыскивался на основании запроса правоохранительных органов Азербайджана по обвинению в хулиганстве и умышленном повреждении чужой вещи.



В результате проведённых следственных действий правоохранители задержали разыскиваемого на территории таможенно-пропускного пункта «Сарпи».



В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры», - говорится в информации.





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