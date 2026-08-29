Грузия заняла 42-е место в мировом рейтинге процветания, став лидером региона

29.08.2026 11:58





Грузия заняла 42-е место среди 161 страны в ежегодном Индексе процветания (Prosperity Index), который рассчитывает британский аналитический центр The Legatum Institute.



Исследователи Legatum Institute опираются на данные Всемирного банка, ВОЗ, Freedom House и других институтов. Индекс оценивает не только экономическое богатство, но и общее качество жизни через призму развития, свобод и общественного благополучия.



Сильные и слабые стороны Грузии



Эксперты оценивают ключевые подгруппам по 100-балльной шкале:



Высокие баллы: свобода инакомыслия (69), уровень жизни (67) и здравоохранение (67).

Средние: экономическая свобода (57), гражданский мир (55), целостность сообществ (44) и целостность семей (43).

Низкие: целостность государства (32), образование (21) и целостность общества (19).

В зачете среди географических соседей Грузия опередила Армению (43-е место), Турцию (102-е), Россию (103-е) и Азербайджан (105-е).



Если смотреть на все постсоветское пространство, здесь лидеры страны Балтии – Эстония (19-е место), Литва (25) и Латвия (30). Молдова вышла на 57-ю строчку, Казахстан — 66-ю, Кыргызстан — 87-ю, Узбекистан — 94-ю, Таджикистан —129-ю, Беларусь — 132-ю, Туркменистан — 150-ю. Данные по охваченной войной Украине не приводятся.



Mировым лидером в этом году стала Швейцария, подвинувшая традиционных фаворитов — Норвегию, Ирландию, Данию и Финляндию. В топ-10 также вошли Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Замкнули рейтинг Чад, Нигер и Эритрея.





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