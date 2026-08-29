Amnesty International: Помилование девяти протестующих в Грузии стоит приветствовать, но это не правосудие

29.08.2026 11:51





Помилование девяти протестующих в Грузии стоит приветствовать, но это не правосудие, - заявление об этом распространяет Amnesty International.



Заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев прокомментировал помилование лиц, задержанных во время протестных акций.



«Освобождение девяти протестующих - отрадная новость для них и их семей, и его стоит приветствовать, но это не правосудие. Мирные протестующие, ставшие мишенью за то, что выступали против правительства Грузии, вообще не должны были подвергаться преследованию или другим санкциям лишь за реализацию своих прав на свободу мирных собраний и выражения мнений», - говорится в заявлении.



Согласно заявлению, «не менее важна и ответственность за все нарушения прав человека, совершённые сотрудниками полиции и других силовых структур».



«Власти должны прекратить злоупотребление уголовными и административными разбирательствами в отношении протестующих и обеспечить, чтобы все заявления о незаконном применении силы, жестоком обращении и других злоупотреблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов расследовались независимо и эффективно и привели к привлечению виновных к ответственности. Все лица, лишённые свободы исключительно за осуществление своих прав на свободу собраний и выражения мнений, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены», - отмечается в заявлении.



Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Мариамоба помиловал 226 человек. Среди помилованных - задержанные по делу о 4 октября Автандил Топчишвили и Торнике Мчедлишвили, а также задержанные во время протестных акций Фридон Бубутеишвили, Давид Хомерики, Симон Махарадзе, Саба Джикия, Гурам Хуташвили, Даниэл Мумладзе и Денис Куланин.





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