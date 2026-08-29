В Карели убит мужчина – полиция задержала несовершеннолетнего

29.08.2026 14:12





По факту убийства одного человека в Карели правоохранители задержали несовершеннолетнего. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



«Сотрудники департамента полиции Шида Картли задержали несовершеннолетнего по обвинению в умышленном убийстве.



Следствием установлено, что обвиняемый в одном из сёл муниципалитета Карели в результате конфликта, возникшего на почве словесной размолвки, используя холодное оружие, нанёс односельчанину ранение в область груди и скрылся с места происшествия. От полученного ранения мужчина скончался на месте.



Правоохранители в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, задержали совершившего преступление в качестве обвиняемого.



Расследование ведётся по статье 108 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





