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В Карели убит мужчина – полиция задержала несовершеннолетнего


29.08.2026   14:12


По факту убийства одного человека в Карели правоохранители задержали несовершеннолетнего. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

«Сотрудники департамента полиции Шида Картли задержали несовершеннолетнего по обвинению в умышленном убийстве.

Следствием установлено, что обвиняемый в одном из сёл муниципалитета Карели в результате конфликта, возникшего на почве словесной размолвки, используя холодное оружие, нанёс односельчанину ранение в область груди и скрылся с места происшествия. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Правоохранители в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по горячим следам, задержали совершившего преступление в качестве обвиняемого.

Расследование ведётся по статье 108 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», - говорится в информации.


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