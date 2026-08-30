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МВД Грузии: В 2025 году по всей стране были установлены 552 новые видеокамеры
30.08.2026 12:39
По официальной статистике МВД Грузии, в 2025 году по всей стране было установлено 552 новые видеокамеры.
Из них 466 — камеры общего вида, а 86 — специальные камеры для распознавания автомобильных номерных знаков.
Топ-5 городов, где в прошлом году установили больше всего камер:
Тбилиси — 200 новых камер: 179 камер общего вида и 21 камера для распознавания номерных знаков.
Озургети — 133 камеры: 130 камер общего вида и 3 камеры для распознавания номерных знаков.
Зестафони — 85 камер: 69 камер общего вида и 16 камер для распознавания номерных знаков.
Самтредиа — 56 камер: 47 камер общего вида и 9 камер для распознавания номерных знаков.
Гори — 16 камер: 2 камеры общего вида и 14 камер для распознавания номерных знаков.
По данным МВД, по состоянию на 31 декабря 2025 года, в Грузии функционировали 8 886 видеокамер.
Из них 6 371 — камеры общего вида, а 2 515 — камеры для распознавания автомобильных номерных знаков.
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