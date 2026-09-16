Замглавы МВД Грузии опровергает заявление члена партии Гахария о количестве умышленных убийств в стране

16.09.2026 16:53





Представитель конкретной оппозиционной партии намеренно ввёл общество в заблуждение - Мы имеем дело с попыткой создать у общества ощущение, будто в стране неконтролируемая ситуация, безопасность человека не защищена, — заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, комментируя заявление депутата партии «Гахария — За Грузию» Вика Пилпани по поводу статистики преступности.



По его словам, озвученные Викой Пилпани цифры в отношении случаев умышленного убийства и причинения вреда здоровью были манипулятивными.



Дарахвелидзе заявил, что «мы имеем дело с простой ложью» и что «эту ложь легко проверить».



«С парламентской трибуны общество услышало информацию о том, что в первом квартале 2026 года в стране было зафиксировано 532 факта умышленного убийства, что является откровенной ложью, и проверить это любой человек может на официальном сайте министерства, где ежеквартально публикуется статистика преступности. Всего было зафиксировано 15 фактов умышленного убийства, и все 15 раскрыты.



Также манипулятивно была распространена информация о том, что произошло 1804 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это примерно так называемые случаи поножовщины, и это также откровенная ложь. В основном, до 90% из этих 1804 случаев — это показатели начала расследований, связанных с насилием и семейным насилием. То есть и здесь мы имеем дело с простой ложью. Всего произошло 85 случаев поножовщины. Фактически до 90% таких преступлений раскрыто», — отметил Дарахвелидзе.



Напомним, что депутат партии «Гахария — За Грузию» Вика Пилпани, выступая на пленарном заседании парламента, заявила, что в первом квартале 2026 года было зарегистрировано 14 716 преступлений, из которых 532 были случаями умышленного убийства, а 1804 — случаями умышленного причинения вреда здоровью.



«532 убийства за 6 месяцев в стране с населением в три миллиона человек — тревожная цифра», — заявила Пилпани.





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