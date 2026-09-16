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Парламент освободил работодателей от штрафов, наложенных Пенсионным фондом
16.09.2026 17:08
Парламент Грузии в третьем чтении и в ускоренном порядке рассмотрел и 76 голосами поддержал поправки в закон «О накопительной пенсии», предусматривающие освобождение работодателей от штрафов, наложенных Пенсионным фондом.
Вопрос на заседании представил председатель парламентского Комитета по финансово-бюджетным вопросам Паата Квизинадзе.
Законодательный пакет предусматривает условное освобождение работодателей от административных взысканий — штрафов, наложенных Пенсионным фондом после 1 мая 2025 года, при условии, что соответствующие работодатели полностью осуществят пенсионные взносы и выплатят начисленные пени не позднее 31 декабря 2026 года.
Кроме того, размер штрафа снижается: вместо 500 и 1000 лари за первое и повторное нарушение соответственно штраф составит 300 лари.
Законопроект предусматривает новое регулирование отношений, связанных с нарушением обязанности по осуществлению пенсионных взносов.
В частности, законопроект вводит понятие «неполученной выгоды», устанавливает порядок выявления нарушения обязанности по осуществлению пенсионного взноса, наложения штрафа на работодателя и начисления участнику неполученной выгоды, а также порядок их исполнения и обжалования. Кроме того, предусматривается возможность рассрочки (поэтапной выплаты) неосуществлённых пенсионных взносов и неполученной выгоды.
Одновременно создаётся служба рассмотрения споров Пенсионного фонда, а также определяется порядок рассмотрения ею жалоб и принятия решений.
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