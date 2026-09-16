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Тендер на реабилитацию части проспекта Агмашенебели в Тбилиси не состоялся
16.09.2026 17:47
Тендер, объявленный на реабилитацию части проспекта Агмашенебели, не состоялся. Как сообщает Bpn.ge, 13 августа мэрия Тбилиси объявила закупку для проведения реабилитационных работ на участке в Чугуретском районе — от проспекта царицы Тамар до улицы Санкт-Петербургской. Стоимость закупки работ составляла 6 696 865 лари.
Приём предложений завершался 3 сентября, однако, как следует из информации, размещённой на сайте государственных закупок, тендер не состоялся.
Как известно, мэрия планирует заменить повреждённую брусчатку на указанном участке проспекта Агмашенебели новым асфальтовым покрытием.
Кроме того, в рамках реабилитации дороги планируется: восстановление тротуаров и, при необходимости, замена повреждённых гранитных и травертиновых плит на новые из аналогичных материалов, обустройство входов во дворы и примыканий к дороге, восстановление системы ливневой канализации и установка новых водоприёмных колодцев.
Вместе с тем проект реабилитации предусматривает обустройство на территории специальных карманов для контейнеров для отходов, нанесение дорожной разметки в соответствии с современными стандартами и установку новых дорожных знаков.
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