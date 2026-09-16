В Грузии разделенные полтора года министерства вновь объединили

16.09.2026 18:04





Разделенное в апреле 2025 года министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии вновь объединили. Голосование по вопросу повторного слияния ведомств прошло в парламенте сегодня, 16 сентября. Инициативу поддержали 83 депутата.



Согласно утвержденному законодательному пакету, был также упразднен пост государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, созданный специально для бывшего главы Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе.



Это уже второй законопроект о структурных изменениях, представленный правительством в парламент. Первый правительству пришлось отозвать после ухода временного главы Министерства регионального развития Мдинарадзе с должности и из политики в целом.



В первоначальной редакции предложенных правительством парламенту поправок для Мамуки Мдинарадзе задумывалось создание еще одной специальной должности — государственного министра по вопросам региональной политики. После его ухода из политики было решено отказаться от учреждения этого поста, поскольку другой кандидатуры с соответствующими навыками не нашлось.



Согласно новым регуляциям:



Министерство регионального развития и инфраструктуры будет сформировано на базе Министерства инфраструктуры.

Новое объединенное министерство станет правопреемником обоих прежних ведомств.



Правовые акты обоих прежних министерств и подведомственных им органов сохраняют юридическую силу до принятия/издания новых правовых актов.



Функция координации и содействия взаимодействию с государственными уполномоченными (губернаторами) и муниципальными органами передается не Министерству инфраструктуры, а Администрации правительства.



Судьбу трудоустройства сотрудников в объединенной структуре решит специальная комиссия. Как пояснил в ходе процедур парламентских слушаний парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили, сотрудникам Министерства регионального развития в первую очередь должны предложить равнозначные должности. При отсутствии таких — «более низкие или аналогичные» посты, а «в случае невозможности предложения соответствующей должности или отсутствия вакансий» госслужащим выплатят компенсацию и предложат принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей на госслужбе.



При этом кадровые перестановки не коснутся сотрудников Министерства инфраструктуры. Согласно поправкам, он переводятся без конкурса в Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии на те же должности, которые занимали на момент вступления в силу данного пункта закона.





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