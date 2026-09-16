Кобахидзе встретился с представителями крупного китайского холдинга DBH Group

16.09.2026 17:14





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями крупного китайского холдинга DBH Group. На встрече обсуждались инвестиционные возможности Грузии и благоприятная бизнес-среда, существующая в стране. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетическом секторе и в направлении освоения возобновляемых источников энергии, а также перспективы реализации совместных проектов в этой сфере.



Было подчеркнуто стратегическое расположение Грузии и роль Среднего коридора как маршрута, связывающего Европу и Азию, что создаёт дополнительные возможности для иностранных инвесторов.



Отмечалось, что правительство Грузии приветствует приход крупных международных компаний в страну и готово содействовать реализации проектов, которые придадут дополнительный импульс экономическому росту страны.



DBH Group — одна из наиболее влиятельных бизнес-групп, объединяющая 26 дочерних предприятий в таких секторах, как энергетика, недвижимость, горнодобывающая промышленность, биотехнологии и гостиничный бизнес.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





