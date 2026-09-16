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Кобахидзе встретился с представителями крупного китайского холдинга DBH Group
16.09.2026 17:14
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями крупного китайского холдинга DBH Group. На встрече обсуждались инвестиционные возможности Грузии и благоприятная бизнес-среда, существующая в стране. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетическом секторе и в направлении освоения возобновляемых источников энергии, а также перспективы реализации совместных проектов в этой сфере.
Было подчеркнуто стратегическое расположение Грузии и роль Среднего коридора как маршрута, связывающего Европу и Азию, что создаёт дополнительные возможности для иностранных инвесторов.
Отмечалось, что правительство Грузии приветствует приход крупных международных компаний в страну и готово содействовать реализации проектов, которые придадут дополнительный импульс экономическому росту страны.
DBH Group — одна из наиболее влиятельных бизнес-групп, объединяющая 26 дочерних предприятий в таких секторах, как энергетика, недвижимость, горнодобывающая промышленность, биотехнологии и гостиничный бизнес.
Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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