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МВД уничтожило 553 килограмма различных видов наркотиков на сумму более 34 миллионов лари


06.10.2026   14:13


Министерство внутренних дел Грузии уничтожило 553 килограмма наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств в результате различных следственных мероприятий, проведённых в разное время по всей территории Грузии. Их общая стоимость на так называемом чёрном рынке превышает 34 миллиона лари.

По информации МВД, сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили в специальной высокотемпературной печи, соответствующей современным стандартам, особо крупные партии различных наркотических средств, в том числе метадон, МДМА, героин, кокаин, бупренорфин, альфа-PVP, клефедрон, трамадол и кодеин. Также были уничтожены психотропные и новые психоактивные вещества.

В соответствии с действующим законодательством процесс уничтожения наркотических средств проводится с соблюдением современных экологических стандартов. В нём вместе с сотрудниками МВД, являющимися членами постоянно действующей комиссии, участвуют представители Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения.


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