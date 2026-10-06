В Грузии уничтожили наркотики на 34 млн лари

06.10.2026 14:14





Министерство внутренних дел Грузии уничтожило 553 кг наркотических и психотропных веществ, суммарная стоимость которых на черном рынке превышает 34 млн лари ($13,1 млн).



Эти наркотики в разное время изъяли из незаконного оборота по всей стране. В их числе метадон, героин, кокаин, MDMA, бупренорфин, Альфа-ПВП, клефедрон, трамадол, кодеин, а также широкий спектр психотропных и новых психоактивных веществ.



В министерстве подчеркнули, что уничтожение вещественных доказательств по закрытым уголовным делам проводится на регулярной основе.



Наркотики уничтожают в высокотемпературных печах, соответствующих современным экологическим стандартам. При процедурах присутствует спецкомиссия, в которую, помимо сотрудников МВД, входят представители Генпрокуратуры и Минздрава.





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