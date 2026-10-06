Из Грузии выдворили еще 107 иностранцев, счет за год идет на тысячи

06.10.2026 14:14





Из Грузии депортировали еще 107 иностранных граждан, находившихся в стране без законных оснований. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.



Среди выдворенных — граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других государств.



Всего с начала года власти депортировали около 3,3 тыс. человек.



Для сравнения, за весь 2025 год из Грузии выдворили около 1,3 тыс. иностранцев, что на тот момент стало абсолютным рекордом прошлых лет. Однако власти заранее предупреждали, что показатели продолжат расти.



Активную борьбу с нелегальной миграцией правительство «Грузинской мечты» развернуло на 13-м году своего пребывания у власти. В стране существенно ужесточили законодательство: упростили процедуры выдворения, а также правила обыска жилья и рабочих мест мигрантов. С весны иностранцам запретили работать без специального разрешения, параллельно сжав рамки и для иностранных студентов.



В августе правительство дополнительно расширило полномочия МВД. Функции миграционного контроля, за который прежде отвечал только профильный департамент, возложили также на криминальную и патрульную полицию. Теперь патрульные экипажи массово проверяют документы у иностранцев прямо на улицах и проводят инспекции в заведениях.





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