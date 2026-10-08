В Батуми сменился начальник полиции — на должность назначен Мамука Кахидзе

08.10.2026 21:07





Новым начальником полиции Батуми назначен Мамука Кахидзе. Информацию о кадровом решении подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.



До назначения в Батуми Кахидзе работал заместителем начальника районного управления полиции Хелвачаури.



С сентября 2025 года полицию Батуми возглавлял Мамука Челебадзе. В МВД сообщили, что после смены руководителя Челебадзе продолжит работу в системе министерства.



Мамука Челебадзе, в свою очередь, был назначен начальником полиции Батуми после того, как его предшественника Иракли Дгебуадзе перевели на работу в Тбилиси.





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