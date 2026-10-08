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В Батуми сменился начальник полиции — на должность назначен Мамука Кахидзе


08.10.2026   21:07


Новым начальником полиции Батуми назначен Мамука Кахидзе. Информацию о кадровом решении подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

До назначения в Батуми Кахидзе работал заместителем начальника районного управления полиции Хелвачаури.

С сентября 2025 года полицию Батуми возглавлял Мамука Челебадзе. В МВД сообщили, что после смены руководителя Челебадзе продолжит работу в системе министерства.

Мамука Челебадзе, в свою очередь, был назначен начальником полиции Батуми после того, как его предшественника Иракли Дгебуадзе перевели на работу в Тбилиси.


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