Грузия по-прежнему занимает высшую ступень по мерам, принимаемым в борьбе с треффикингом

09.10.2026 11:21





Согласно отчету Государственного департамента США от 8 октября 2026 года, Грузия по-прежнему занимает высшую ступень по мерам, принимаемым в борьбе с торговлей людьми (треффикингом), и в мировом масштабе уже 11-й год подряд непрерывно сохраняет место в высшей категории - «первой корзине». Из 188 стран мира в первую корзину входят только 33 страны. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«Последовательно проводя скоординированные и эффективные мероприятия в направлении борьбы с транснациональной организованной преступностью, Грузия создаёт безопасную и надёжную среду в стране и регионе. Государство прилагает значительные усилия в борьбе с торговлей людьми (треффикингом), что обусловливает стабильно высокую оценку», - говорится в информации.



В отчёте Государственного департамента США подчёркиваются усилия, предпринимаемые в борьбе с торговлей людьми (треффикингом), как в направлении превенции преступлений, так и выявления преступников, уголовного преследования и вынесения обвинительных приговоров, а также защиты жертв и выплаты им компенсаций.



«Особое внимание было уделено эффективному осуществлению прокуратурой уголовного преследования по случаям сексуальной эксплуатации, применению строгих мер уголовной ответственности в отношении виновных лиц, а также реституции пострадавшим от треффикинга в уголовном порядке.



Положительные оценки даны в отношении опыта международного сотрудничества в уголовных делах, связанных с торговлей людьми, обязательного участия координаторов свидетелей и потерпевших от прокуратуры, а также мер, принятых для обеспечения непрерывного роста квалификации прокуроров.



В 2016–2026 годах по решению прокурора уголовное преследование было начато в отношении 94 лиц, обвиняемых в треффикинге. Из них по фактам треффикинга совершеннолетних на основании статьи 143¹ Уголовного кодекса Грузии уголовное преследование начато в отношении 36 лиц, по фактам треффикинга несовершеннолетних - на основании статьи 143² Уголовного кодекса Грузии - в отношении 57 лиц, а по фактам треффикинга как совершеннолетних, так и несовершеннолетних на основании статей 143¹ и 143² - в отношении 1 лица.



Прокуратура Грузии продолжает проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений, связанных с треффикингом», - говорится в информации.





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