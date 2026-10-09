В Тушети после пяти дней поисков с помощью дрона нашли раненого пастуха

09.10.2026 11:50





В Тушети спасатели нашли 64-летнего пастуха Лухума Башинуридзе — он получил серьезную травму, не мог передвигаться самостоятельно и в таком состоянии провел в горах пять дней.



Операция по поиску уроженца села Квемо Алвани началась после того, как в центр «112» поступило сообщение о пропаже. Из-за сложного рельефа спасатели запустили дроны: при облете местности операторы заметили мужчину, застрявшего на крутом участке.



Спасатели добрались до пострадавшего, зафиксировали его на носилочных системах и вручную транспортировали по склону до спецавтомобиля, после чего передали врачам скорой. Сейчас Башинуридзе находится под наблюдением медиков в клинике.





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