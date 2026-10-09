Дзамашвили: Грузия одиннадцатый год подряд демонстрирует высокие результаты в борьбе с торговлей людьми

09.10.2026 11:30





»Согласно докладу Государственного департамента США, Грузия получила высшую оценку за меры, принятые в рамках борьбы с торговлей людьми. Это очень важный результат, подтверждающий, что борьба с торговлей людьми ведётся в соответствии с высочайшими стандартами», — заявил первый заместитель министра юстиции Бека Дзамавили.



По его словам, высшая оценка касается как профилактики преступлений, так и их активного выявления, наказания виновных, а также оказания помощи и поддержки жертвам.



«Эта скоординированная работа ведётся в рамках межведомственного совета, который возглавляет министр юстиции, и в конечном итоге является результатом эффективной работы всех государственных ведомств. Этот результат особенно показателен на фоне того, что половина государств — членов Европейского союза не смогла соответствовать данному стандарту, тогда как Грузия уже одиннадцатый год подряд последовательно демонстрирует высокие результаты. Это подтверждает, что принимаемые меры носят системный характер и тщательно продуманы.



Приоритет нашей власти — эффективная борьба с транснациональной и организованной преступностью. Кроме того, мы активно сотрудничаем со всеми государствами-партнёрами», — заявил Бека Дзамашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





