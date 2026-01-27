|
Две партии детской молочной смеси BABYBIO OPTIMA 1 изымаются с рынка - НАП
27.01.2026 17:56
Национальное агентство продовольствия контролирует изъятие с рынка двух партий продукта BABYBIO OPTIMA 1.
Как отмечают в ведомстве, реализация указанных партий приостановлена, складские запасы подсчитаны и описаны.
«В Национальное агентство продовольствия поступило уведомление от официального импортёра детской смеси бренда Babybio (производства Vitagermine) — компании Naturland — о возможном риске выявления токсина церулида (Cereulide) и об изъятии конкретных партий с рынков различных стран, в том числе Грузии.
Компания-производитель приняла решение о добровольном отзыве с рынка трёх партий детской смеси BABYBIO OPTIMA 1, из которых только две были ввезены на территорию Грузии:
• BABYBIO OPTIMA 1 — 800 г, EAN 3288131580319, партия 894408, срок годности до 09.07.2027;
• BABYBIO OPTIMA 1 — 800 г, EAN 3288131580319, партия 900035, срок годности до 12.08.2027.
Компания-импортёр незамедлительно уведомила о процедуре изъятия торговые сети АО «Гефа», ООО «ПСП-Фарма» и ООО «Аверси-Фарма», в которых реализуется данное детское питание. По их информации, продажа указанных партий остановлена, складские остатки подсчитаны и описаны, а процесс их изъятия будет проходить под контролем уполномоченных лиц агентства.
Национальное агентство продовольствия призывает потребителей, если ими уже приобретены указанные партии детского питания, не использовать их», — говорится в сообщении ведомства.
