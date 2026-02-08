|
До 40 лиц и предприятий оштрафовали за нарушение кодекса управления отходами
08.02.2026 00:49
До 40 лиц и предприятий оштрафовали за нарушение кодекса управления отходами. О проведенной работе отчитался Департамент по контролю охраны окружающей среды.
Правонарушения, помимо столицы, были зафиксированы в Аджарии, Самегрело, Мцхета-Мтианети, Квемо Картли и Кахетии.
Выявлены факты открытого сжигания муниципальных неопасных отходов и загрязнения окружающей среды муниципальными неопасными, опасными, строительными, инертными и животными отходами.
Осуществление эффективного государственного контроля за управлением отходами является приоритетом для Департамента экологического надзора. Экипажи департамента осуществляют круглосуточное непрерывное патрулирование по всей стране, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять факты экологических правонарушений,— отметили в ведомстве.
