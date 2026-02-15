СЧС распространяет информацию об искусственном снижении уровня воды в Мтквари

15.02.2026 22:21





Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает население 16-17 февраля проявлять осторожность и воздержаться от передвижения на территории, прилегающей к руслу реки Мтквари от моста Ортачальской ГЭС в направлении Рустави.



«Хотим сообщить населению, что в рамках поисково-спасательных работ по розыску человека, пропавшего 31 января текущего года в реке Мтквари в Тбилиси, 16 и 17 февраля планируется искусственно снизить уровень воды в русле реки Мтквари от моста ОртачалаГЭС в направлении Рустави до естественной отметки, что вызовет на указанной территории поэтапное повышение уровня воды.



Призываем население проявлять осторожность и воздерживаться от передвижения по территории, прилегающей к руслу от моста ОртачалаГЭС в направлении Рустави.



В мероприятии будут задействованы до 200 пожарных Службы управления чрезвычайными ситуациями. Также будут задействованы группы водолазов, водная техника и летательные аппараты», - говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





