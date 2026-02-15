«Грузинская мечта» отрезала у самого успешного сегодня университета все тело, 92% программ - ректор Госуниверситета Ильи

Мы обратились к [Министерству образования] и премьер-министру, чтобы встретились с расширенной группой наших профессоров и выслушали наши аргументы, - заявила «Интерпрессньюс» ректор Государственного университета Ильи Нино Доборджинидзе на акции у университета Ильи.



По ее словам, принципом «один город - один факультет» «Грузинская мечта» отрезала у самого успешного на сегодняшний день университета все тело, 92% его программ.



«Сегодня юбилей Илиауни - ему исполнилось 20 лет, и, к сожалению, этим совершенно надуманным принципом «один город - один факультет» «Грузинская мечта» отрезала у самого успешного на сегодняшний день университета все тело, 92% его программ. Мы не можем с этим согласиться, мы заявляли об этом неоднократно. Мы будем продолжать бороться за это на всех уровнях - будь то дебаты, твердый академический процесс или правовой путь.



Мы обратились к [Министерству образования] и премьер-министру с просьбой встретиться с расширенной группой наших профессоров и выслушать наши аргументы», - сказала Нино Доборжгинидзе.





