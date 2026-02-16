|
|
|
В Батуми избили водителя муниципального автобуса
16.02.2026 15:04
В Батуми зафиксирован факт физического насилия в отношении водителя муниципального автобуса. Инцидент произошёл на улице Горгиладзе.
Пострадавший водитель в настоящее время находится в третьем отделении полиции и даёт показания.
По информации Мераба Гогоберидзе, со слов самого водителя, конфликт начался после того, как автобус собирался продолжить движение от остановки. Несколько граждан потребовали повторно открыть двери. Словесная перепалка переросла в физическое насилие.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Насилие».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна