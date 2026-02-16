Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми избили водителя муниципального автобуса


16.02.2026   15:04


В Батуми зафиксирован факт физического насилия в отношении водителя муниципального автобуса. Инцидент произошёл на улице Горгиладзе.

Пострадавший водитель в настоящее время находится в третьем отделении полиции и даёт показания.

По информации Мераба Гогоберидзе, со слов самого водителя, конфликт начался после того, как автобус собирался продолжить движение от остановки. Несколько граждан потребовали повторно открыть двери. Словесная перепалка переросла в физическое насилие.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Насилие».


