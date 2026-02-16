В Батуми избили водителя муниципального автобуса

В Батуми зафиксирован факт физического насилия в отношении водителя муниципального автобуса. Инцидент произошёл на улице Горгиладзе.



Пострадавший водитель в настоящее время находится в третьем отделении полиции и даёт показания.



По информации Мераба Гогоберидзе, со слов самого водителя, конфликт начался после того, как автобус собирался продолжить движение от остановки. Несколько граждан потребовали повторно открыть двери. Словесная перепалка переросла в физическое насилие.



По факту возбуждено уголовное дело по статье «Насилие».





