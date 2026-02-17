Из Грузии депортированы 57 нелегалов

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в последние дни выслали из Грузии 57 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были высланы 57 граждан Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая.



В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну.





