Четыре человека задержаны за наркопреступление в Тбилиси

17.02.2026 10:52





Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси в районах Глдани-Надзаладеви и Дидубе-Чугурети арестовали в разное время 4 человека по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже наркотиков, а также в незаконной посадке и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.



В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды наркотиков, включая «Альфа-ПВП», «Мефедрон», «Сушеную марихуану» и «Травяной каннабис», из личных и жилых помещений арестованных по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, а также из указанных ими мест.



Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260, 260-Четвертая и 265-Первая Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





