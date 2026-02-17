Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Четыре человека задержаны за наркопреступление в Тбилиси


17.02.2026   10:52


Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси в районах Глдани-Надзаладеви и Дидубе-Чугурети арестовали в разное время 4 человека по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже наркотиков, а также в незаконной посадке и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.

В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды наркотиков, включая «Альфа-ПВП», «Мефедрон», «Сушеную марихуану» и «Травяной каннабис», из личных и жилых помещений арестованных по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, а также из указанных ими мест.

Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.

Расследование ведется по статьям 260, 260-Четвертая и 265-Первая Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


