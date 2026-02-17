|
|
|
Четыре человека задержаны за наркопреступление в Тбилиси
17.02.2026 10:52
Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси в районах Глдани-Надзаладеви и Дидубе-Чугурети арестовали в разное время 4 человека по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже наркотиков, а также в незаконной посадке и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.
В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды наркотиков, включая «Альфа-ПВП», «Мефедрон», «Сушеную марихуану» и «Травяной каннабис», из личных и жилых помещений арестованных по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, а также из указанных ими мест.
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Расследование ведется по статьям 260, 260-Четвертая и 265-Первая Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна