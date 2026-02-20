Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителя компании "Batono"

Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителя компании "Batono" Вано Гоглидзе по делу о производстве и продаже фальсифицированных консервов министерствам.



В 2025 году компания по госконтракту поставила Пограничной полиции и «Государственное обеспечение питанием» 24 177,3 кг рыбных консервов на сумму 380 792 лари для сотрудников МВД и Минобороны.



Во время обыска на предприятии изъяли 17 241 банку фальсифицированной продукции. Проверка показала, что консервы производились и хранились с грубыми нарушениями норм пищевой безопасности.

Экспертиза установила, что продукт не соответствует стандартам и непригоден для употребления.



В некоторых случаях исследование не могло быть проведено, поскольку продукция представляла угрозу для жизни и здоровья самого эксперта из-за своей высокой токсичности, - сообщил зам.начальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.



Отмечается, что состав и энергетическая ценность консервов не совпадали с тем, что указано на упаковке.

Расследование ведётся по части 3 статьи 197 УК Грузии — это от 5 до 7 лет лишения свободы.



Согласно данным предпринимательского реестра, компания Batono основана в 2015 году.

100% долей владеет Леила Лондаридзе.



Ей же принадлежит 100% компании «Горийский консервный завод – Кула», который производит более 250 наименований консервированной продукции: натуральные соки, компоты, джемы, варенье, салаты, соусы, соленья и томатную продукцию.



В обеих компаниях должность директора занимает Вано Гоглидзе.



По данным мониторинга тендеров Transparency International Georgia (TIG), компания "Batono" в разное время участвовала в 35 тендерах.



По данным портала Tender Monitor, с 2020 года «Batono» заключала государственные контракты на поставку продовольствия — рыбы и говядины. Общая сумма контрактов составляет около 8 млн лари.



Bm.ge сообщает, что согласно финансовой отчётности, в 2024 году доход компании составил 1,4 млн лари, в 2023 году — 5,8 млн лари. В 2024 году компания была дисквалифицирована в двух государственных закупках за несоответствие продукции тендерным требованиям.





