Грузинский архитектурный проект прошел в финал конкурса лучших зданий мира сайта ArchDaily


20.02.2026   19:19


Павильон на курорте у озера Кварели в Кахети создало архитектурное бюро David Giorgadze Architects. По задумке авторов, это пространство-переход между городом и природой.

Здание под «плавающей» бетонной крышей с прозрачными стенами объединяет зоны приема гостей и офис, размывая границы между интерьером и ландшафтом и обеспечивая связь с окружающей природой, сказано о здании на сайте ArchDaily.

ArchDaily Building of the Year Awards 2026 — это 17-я ежегодная архитектурная премия сайта ArchDaily, где сообщество читателей голосует за лучшие архитектурные проекты 2025 года.

ArchDaily — это один из самых популярных архитектурных сайтов в мире, где публикуют новости, проекты, обзоры продуктов, события, интервью и конкурсы для архитекторов и дизайнеров. Его запустили в 2008 году.


