|
|
|
Грузинский архитектурный проект прошел в финал конкурса лучших зданий мира сайта ArchDaily
20.02.2026 19:19
Павильон на курорте у озера Кварели в Кахети создало архитектурное бюро David Giorgadze Architects. По задумке авторов, это пространство-переход между городом и природой.
Здание под «плавающей» бетонной крышей с прозрачными стенами объединяет зоны приема гостей и офис, размывая границы между интерьером и ландшафтом и обеспечивая связь с окружающей природой, сказано о здании на сайте ArchDaily.
ArchDaily Building of the Year Awards 2026 — это 17-я ежегодная архитектурная премия сайта ArchDaily, где сообщество читателей голосует за лучшие архитектурные проекты 2025 года.
ArchDaily — это один из самых популярных архитектурных сайтов в мире, где публикуют новости, проекты, обзоры продуктов, события, интервью и конкурсы для архитекторов и дизайнеров. Его запустили в 2008 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна