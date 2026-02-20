Грузинский архитектурный проект прошел в финал конкурса лучших зданий мира сайта ArchDaily

Павильон на курорте у озера Кварели в Кахети создало архитектурное бюро David Giorgadze Architects. По задумке авторов, это пространство-переход между городом и природой.



Здание под «плавающей» бетонной крышей с прозрачными стенами объединяет зоны приема гостей и офис, размывая границы между интерьером и ландшафтом и обеспечивая связь с окружающей природой, сказано о здании на сайте ArchDaily.



ArchDaily Building of the Year Awards 2026 — это 17-я ежегодная архитектурная премия сайта ArchDaily, где сообщество читателей голосует за лучшие архитектурные проекты 2025 года.



ArchDaily — это один из самых популярных архитектурных сайтов в мире, где публикуют новости, проекты, обзоры продуктов, события, интервью и конкурсы для архитекторов и дизайнеров. Его запустили в 2008 году.





