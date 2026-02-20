В морском порту Батуми открыли полностью реконструированное административное здание

В Батумском морском порту официально открыто полностью обновлённое двухэтажное многофункциональное административное здание общей площадью 400 квадратных метров. Объект прошёл комплексную модернизацию и перепланировку в соответствии с современными стандартами организации рабочего пространства.



Здание оснащено современным офисным оборудованием, эргономичной мебелью и всей необходимой технической инфраструктурой, обеспечивающей комфортные и эффективные условия труда. В ходе реконструкции особое внимание было уделено надёжности конструкций и строгому соблюдению высоких стандартов безопасности.



В церемонии открытия приняли участие представители руководства порта во главе с генеральным директором морского порта Уланом Тлеугали. В своём выступлении он подчеркнул, что создание качественной рабочей среды для сотрудников остаётся стратегическим приоритетом компании, и подтвердил приверженность дальнейшим инвестициям в модернизацию инфраструктуры.



В новом здании размещены административные подразделения порта, а также представители ряда государственных органов, что способствует повышению операционной эффективности и укреплению взаимодействия между портом и государственными структурами.



«Морской порт Батуми » (BSP) — один из старейших портов Чёрного моря, основанный в 1878 году. Инфраструктура порта включает 11 причалов, нефтяной терминал, многофункциональный терминал, Батумский международный контейнерный терминал (BICT), а также развитую сеть железнодорожных и автомобильных подъездных путей. Общая годовая пропускная способность порта составляет 21 миллион тонн. Флот порта насчитывает 12 судов.



АО «КазТрансОйл» владеет и управляет своими производственными активами в Грузии через ООО « нефтяной терминал Батуми» (BOT). "BOT" обладает исключительными правами на управление 100% долей в « Морской порт Батуми».





