Нападение на полицейского – в Италии арестован гражданин Грузии

19.02.2026 22:44





22-летний гражданин Грузии был арестован в Италии за нападение на полицейского с применением электрошокера.



По сообщениям итальянских СМИ, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения в баре города Удине и вел себя неподобающим образом.



Карабинеры пытались его успокоить, но 22-летний грузин напал на них и попытался применить физическую силу.





