Нападение на полицейского – в Италии арестован гражданин Грузии
19.02.2026 22:44
22-летний гражданин Грузии был арестован в Италии за нападение на полицейского с применением электрошокера.
По сообщениям итальянских СМИ, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения в баре города Удине и вел себя неподобающим образом.
Карабинеры пытались его успокоить, но 22-летний грузин напал на них и попытался применить физическую силу.
