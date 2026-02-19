Шестибалльный шторм в Кобулети: повреждена прибрежная инфраструктура

19.02.2026 22:11





В Кобулети сильный шторм силой до 6 баллов повредил часть инфраструктуры на побережье. Участок новой набережной оказался покрыт камнями, галькой и слоем ила, принесёнными морем.



В мэрии Кобулети сообщили, что по всему периметру береговой линии мобилизованы соответствующие городские службы и ведётся постоянный мониторинг ситуации.



По предварительной информации, угрозы для населения на данный момент нет. В основном пострадала парковая и рекреационная инфраструктура.



Власти намерены в ближайшее время приступить к оценке ущерба и определению дальнейших мер реагирования.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





