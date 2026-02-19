|
|
|
Шестибалльный шторм в Кобулети: повреждена прибрежная инфраструктура
19.02.2026 22:11
В Кобулети сильный шторм силой до 6 баллов повредил часть инфраструктуры на побережье. Участок новой набережной оказался покрыт камнями, галькой и слоем ила, принесёнными морем.
В мэрии Кобулети сообщили, что по всему периметру береговой линии мобилизованы соответствующие городские службы и ведётся постоянный мониторинг ситуации.
По предварительной информации, угрозы для населения на данный момент нет. В основном пострадала парковая и рекреационная инфраструктура.
Власти намерены в ближайшее время приступить к оценке ущерба и определению дальнейших мер реагирования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна