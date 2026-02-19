Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Шестибалльный шторм в Кобулети: повреждена прибрежная инфраструктура


19.02.2026   22:11


В Кобулети сильный шторм силой до 6 баллов повредил часть инфраструктуры на побережье. Участок новой набережной оказался покрыт камнями, галькой и слоем ила, принесёнными морем.

В мэрии Кобулети сообщили, что по всему периметру береговой линии мобилизованы соответствующие городские службы и ведётся постоянный мониторинг ситуации.

По предварительной информации, угрозы для населения на данный момент нет. В основном пострадала парковая и рекреационная инфраструктура.

Власти намерены в ближайшее время приступить к оценке ущерба и определению дальнейших мер реагирования.


