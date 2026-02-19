Прокуратура Грузии приобщила статью сепаратистского СМИ как доказательство против Гахария

Прокуратура Грузии использовала статью официального СМИ сепаратистских властей в Цхинвали как доказательство против экс-премьера Георгия Гахария по делу о полицейском блокпосте на линии оккупации. Об этом сообщил Бердия Сичинава, представляющий интересы Гахария в суде.



«Представьте себе, что в деле используется информация, распространенная государственным информационным агентством российской оккупационной администрации, марионеточного режима Цхинвали, статья, которая не признает территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии… Это статья, которая описывает события в Чорчана и процесс их развития с точки зрения российской стороны», – заявил Сичинава.



По его словам, шесть лет назад Гахария «спас село Чорчана в Хашурском муниципалитете от оккупации», а сегодня власти совершают «беспрецедентный антинациональный и антигосударственный акт».



Судья Валериан Бугианишвили не поддержал требование защиты о признании статьи недопустимым доказательством. Также суд отказался изменить меру пресечения экс-премьеру – с ареста на залог.



По словам прокурора дела, этой статьей обвинение лишь подчеркнуло, что превышение полномочий Гахария было «зафиксированным фактом», и это не однозначает поддержку позиции Цхинвали.

«В данном случае дело касается событий, произошедших на линии оккупации, соответственно, конкретные действия оккупационного режима, отраженные в статье, их представление в судебном заседании не означает доверие к этим действиям или признание их законности», – сказала прокурор.



Прокуратура утверждает, что в августе 2019 года, будучи министром внутренних дел, Гахария «единолично» принял решение об установке блокпоста в Чорчана. Это вызвало ответную реакцию сепаратистских властей и привело к переходу около 100 гектаров лесных массивов под контроль оккупационных сил.



Кроме того, Гахария обвиняют в жестоком разгоне протестной акции в «ночь Гаврилова» 20-21 июня 2019 года в Тбилиси.



В ноябре 2025-го ему официально предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий, что предусматривает наказание от 9 до 13 лет лишения свободы. Тбилисский городской суд заочно арестовал политика. С лета 2025 года Гахария находится в Германии.



Экс-премьер не признает обвинения, называя их политически мотивированными. Он напоминает, что ранее ему публично угрожал миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, с которым Гахария был в едином политическом поле до 2020 года.





