Трамп: мне показалось, что Норвегия присудила мне Нобелевскую премию мира

19.02.2026 21:47





Президент США Дональд Трамп заявил, что во время чтения своей речи на Совете мира ему показалось, что Норвегия объявила о присуждении ему Нобелевской премии мира.



Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на учредительном заседании Совета мира в Вашингтоне.



Президент США собирался объявить, что Норвегия согласилась провести заседание Совета мира на своей территории.



Во время этого заявления Трамп сказал, что, когда увидел эту записку, то подумал, что Норвегия объявляет о присуждении ему Нобелевской премии мира.



Отметим, что такие решения принимает не эта страна, а Нобелевский комитет в Осло, который состоит из 5 человек, избранных норвежским парламентом.



"Когда я увидел эту записку – "Я рад сообщить, что Норвегия" – я подумал, что они собираются сказать, что дают мне Нобелевскую премию... И я говорю: "О, прекрасно, я получу Нобелевскую премию! Наконец-то, наконец-то они все поняли"", – рассказал президент США.





Но после этого он добавил, что больше не заинтересован в этой награде, потому что сосредоточен на спасении жизней.



"Но мне все равно. Мне все равно до Нобелевской премии. Мне важно спасать жизни, чтобы вы понимали", – заверил Трамп.



Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо отдала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.



Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.



Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.





