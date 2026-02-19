Элисо Киладзе: Я не собираюсь заключать никаких сделок о признании вины, никаких компромиссов в этом деле

Меня представляют членом организованной группы, троих членов которой я лично не знаю, - заявляет журналист, главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, которую вчера задержали по обвинению в организации преступного колл-центра.



«Меня обвиняют в том, что я начала в стране – разоблачении колл-центров. Меня обвиняют в том, что я пыталась помешать своим конкурентам. Самое главное - меня представляют членом организованной группы, троих членов которой я лично не знаю. Я не знаю Отара Парцхаладзе. Я не знаю Михаила Чохели. Я встречалась с Георгием Микадзе на суде. Я знаю Давида Микадзе и Мераба Сехниашвили, они мои друзья. Другими словами, мое преступление в этом деле в том, что я друг Давида Микадзе и освещала убийство Джангвеладзе таким образом.



Почему заседание должно быть закрыто, если я журналист? Мои коллеги сидят. Я хочу поговорить с этими людьми напрямую и Открыто. Наша профессия подразумевает публичность. Прокуратура превратилась в закрытое пространство.



Я прекрасно знаю, что глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе интересуется мной. Главный прокурор — его друг и ученик. Я всё понимаю, публичность не в ваших интересах, а в моих. Я не намерена жить в этой стране с такой репутацией, так же как не пойду ни на какие сделки со следствием, признания или компромиссы, потому что на кону моё имя и фамилия как журналиста. Я не согласна с этим ходатайством, я хочу публичности. Я знаю этих свидетелей 20 лет», — сказал Элисо Киладзе.



На так называемое дело о колл-центре наложен гриф секретности, судебное заседание закрыто.





