Госдеп США запустит портал для доступа жителей других стран к заблокированному властями контенту

19.02.2026 22:02





Государственный департамент США разрабатывает онлайн-портал, который позволит жителям других стран просматривать контент, запрещенный их правительствами, сообщили Reuters три осведомленных источника. Ресурс будет располагаться по адресу freedom.gov. На данный момент на сайте размещен анонс: «Свобода приближается. Информация — это сила. Верните себе право человека на свободу слова. Будьте готовы». По словам собеседников агентства, американские официальные лица обсуждали возможность включения функции VPN на сайте, чтобы трафик пользователей маскировался под трафик из США. При этом отслеживать активность посетителей портала американские власти не собираются, заверили источники.



Проект, который курирует заместитель госсекретаря Сара Роджерс, должен был быть представлен еще на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако презентацию отложили на неопределенный срок. Источники Reuters отметили, что некоторые сотрудники Госдепа, в том числе юристы, выразили обеспокоенность этим проектом. Помимо прочего, портал откроет пользователям доступ к материалам, признанным экстремистскими или разжигающими ненависть. Это может еще больше обострить отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и союзниками в Европе, а также создать впечатление, что Вашингтон поощряет граждан игнорировать местное законодательство, пишет Reuters.



«Цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента, и это включает в себя распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN», — заявил представитель Госдепа. При этом он отметил, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, специально предназначенной для Европы.



Правительство США и раньше финансировало коммерческие VPN-сервисы, а также другие инструменты в рамках программ по продвижению демократии и помощи с обходом блокировок в России, Китае, Иране и других странах. Какие преимущества, недоступные в коммерческих VPN, предложит портал правительства США, пока неясно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





