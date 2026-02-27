В грузинском поместье Левиль во Франции посадили грузинскую лозу

Во Франции, в грузинском поместье в Левиль, была посажена грузинская лоза. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.



По информации ведомства, на площади 1 000 кв. м были высажены сорта Ркацители и Саперави, благодаря чему Грузия, как родина вина, представляет во Франции свою винодельческую культуру и придаёт новый смысл исторической связи между двумя странами.



«На основании меморандума, подписанного в 2025 году, Национальный музей Грузии обеспечил подготовку территории, Научно-исследовательский центр сельского хозяйства оказал научно-методическую поддержку процессу, а ООО „Chateau Zegaani“ взяло на себя практическую реализацию проекта и агротехнический уход за виноградником.



Грузинская лоза, высаженная на земле Левиля, придаёт поместью ещё более выраженное значение с точки зрения сохранения грузинской культуры, наследия Грузии и сотрудничества между Грузией и Францией», — говорится в информации Министерства культуры.





