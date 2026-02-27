Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 2025 году было выписано 902 штрафа за несанкционированный выброс отходов в билиси


27.02.2026   21:08


В прошлом году было выписано 902 штрафа за несанкционированный выброс отходов на улицах Тбилиси, а сумма штрафов превысила 3 ​​миллиона лари.

Согласно предоставленным мэрией данным, в 2025 году по сравнению с предыдущим годом количество составленных протоколов увеличилось на 1%, а общая сумма штрафов — на 38,5%.

В частности, по данным мэрии Тбилиси, Департамент контроля за отходами Департамента по надзору за административными правонарушениями муниципальной инспекции вынес в течение 2025 года 1504 уведомления о штрафах, из которых 902 штрафа были вынесены за загрязнение окружающей среды (только в части несанкционированного выброса отходов).

Кроме того, согласно предоставленным данным, в течение 2025 года общая сумма штрафов, выписанных по протоколам, составила 3 ​​564 660 GEL, из которых общая сумма штрафов, выписанных за загрязнение окружающей среды (только в части сброса отходов), составила 3 ​​037 160 GEL.

Что касается данных за 2024 год, то, по данным мэрии Тбилиси, Отдел контроля за отходами Отдела мониторинга административных нарушений Муниципальной инспекции составил 1008 протоколов, а общая сумма штрафов, выписанных по протоколам, составила 2 404 800 GEL. Из них 893 протокола были составлены за загрязнение окружающей среды (только в части сброса отходов), а общая сумма выписанных штрафов составила 2 192 500 GEL.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна