В 2025 году было выписано 902 штрафа за несанкционированный выброс отходов в билиси

В прошлом году было выписано 902 штрафа за несанкционированный выброс отходов на улицах Тбилиси, а сумма штрафов превысила 3 ​​миллиона лари.



Согласно предоставленным мэрией данным, в 2025 году по сравнению с предыдущим годом количество составленных протоколов увеличилось на 1%, а общая сумма штрафов — на 38,5%.



В частности, по данным мэрии Тбилиси, Департамент контроля за отходами Департамента по надзору за административными правонарушениями муниципальной инспекции вынес в течение 2025 года 1504 уведомления о штрафах, из которых 902 штрафа были вынесены за загрязнение окружающей среды (только в части несанкционированного выброса отходов).



Кроме того, согласно предоставленным данным, в течение 2025 года общая сумма штрафов, выписанных по протоколам, составила 3 ​​564 660 GEL, из которых общая сумма штрафов, выписанных за загрязнение окружающей среды (только в части сброса отходов), составила 3 ​​037 160 GEL.



Что касается данных за 2024 год, то, по данным мэрии Тбилиси, Отдел контроля за отходами Отдела мониторинга административных нарушений Муниципальной инспекции составил 1008 протоколов, а общая сумма штрафов, выписанных по протоколам, составила 2 404 800 GEL. Из них 893 протокола были составлены за загрязнение окружающей среды (только в части сброса отходов), а общая сумма выписанных штрафов составила 2 192 500 GEL.





