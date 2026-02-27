В ЕС обещают через несколько месяцев подать проект новых правил вступления

27.02.2026 21:15





В Еврокомиссии заявили, что проект новых правил процесса расширения ЕС будет представлен через несколько месяцев. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



По ее словам, Еврокомиссия находится на завершающей стадии разработки возможных сценариев.



"Задача сейчас четкая: мы должны убедительно представить, почему определенный вариант действий ЕС – лучше других", – сказала Кос.



На вопрос, сколько времени нужно Еврокомиссии, чтобы представить свой проект, Кос ответила, что "речь идет о нескольких месяцах".



"Пока мы в дискуссиях. Ведь речь идет о будущем Европы", – добавила она.



В этом контексте еврокомиссар, в частности, указала на проблему с единодушием в ЕС из-за вето со стороны некоторых стран.



"Это бывает сложно – договориться о единодушии всех 27 членов ЕС – в тех вопросах, где нужен консенсус. Поэтому стоит обсудить, как мы будем голосовать после вступления новых членов. А еще – как финансировать все программы. Как будет работать процесс принятия решений. И также надо договориться по вопросу ценностей", – подчеркнула Кос.



Она также добавила, что пересмотреть правила вступления возможно и без изменения договора ЕС.



"Я согласна, изменить этот договор сейчас было бы крайне сложно. Но мы можем сделать многое и без изменений в него. Есть механизмы, которые мы до сих пор не использовали, но теперь можем превратить их в рабочий инструмент", – сказала Кос.



Она подчеркнула, что даже сейчас, когда Еврокомиссия находится в поиске этих путей, движение Украины к членству в ЕС не остановилось.



"Мы ищем, как все это будет работать в будущем. Мы думаем, что изменить, чтобы все это двигалось быстрее. Но тем временем технический процесс продолжается", – резюмировала она.



В этом же интервью Марта Кос говорила, что решение о возможном быстром вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.





