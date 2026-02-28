|
В Грузии из-за непогоды введены ограничения на движение на отдельных участках дорог
28.02.2026 20:31
По информации Национального агентства по охране окружающей среды Грузии, на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси наблюдается высокий уровень лавинной опасности, в связи с чем на данном участке временно запрещено движение для всех типов транспорта. Информацию об этом распространяет Департамент дорог.
Что касается других направлений, то, из-за лавиноопасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение для всех видов транспортных средств: на подъездной дороге к церкви Бетания, на 6-м километре дороги Мцхета-Шиомгвимский монастырь, на дороге Амлеви-Орбети, на дороге Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, на перевале Паравани, на участке курорта Годердзи-Уткисубани дороги Батуми-Ахалцихе и на участке Меле-Ласдили.
Кроме того, по данным дорожного управления, в результате интенсивных работ по расчистке восстановлено движение только для автомобилей высокой проходимости на участке Верона-Телави дороги Вазиани-Гомбори-Телави, в то время как движение других видов транспортных средств по-прежнему запрещено.
«В связи с обильными снегопадами и сложными метеорологическими условиями движение для прицепного и полуприцепного автотранспорта ограничено на следующих направлениях: отрезок км110-км146 автомагистрали Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, на дорогах Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки-Карцахи, на дороге Сачхере-Они, на перевале Накерала и на участке Джвари-Ушгули автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
На остальных участках автомагистралей движение транспортных средств свободно», — говорится в сообщении.
